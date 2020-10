Neymar e Álvaro González protagonizaram confusão em jogo entre PSG e Olympique de Marselha pela terceira rodada do Campeonato Francês. O brasileiro disse ter sido alvo de racismo. Segundo o zagueiro, Neymar o chamou de 'puto maricón' (xingamento homofóbico em espanhol).

O caso parou na justiça, que não levou adiante e afirmou que não seriam aplicadas novas penas porque "não há provas convincentes". Eles sofreram apenas as punições desportivas com suspensões por alguns jogos.

A decisão judicial não acabou com a história, que ganhou novas revelações do jogador espanhol. "É preciso saber digerir as derrotas, é preciso saber perder", iniciou dizendo Álvaro aos microfones de 'Onda Cero'. Ele afirma ter sido "superior a Neymar na partida".

"Toda a partida de Neymar aquele dia foi lamentável, com todo esse tipo de provocação. Neymar disse que ganha em um dia o que ganho em um ano, o que deve ser verdade. Eu respondi que estava muito satisfeito", acrescentou o zagueiro.

Houve graves consequências negativas do episódio. "Não sei quem vazou meu telefone. Recebi milhões de ameaças no meu celular. Cada manhã, quando me levanto, posso ter 20 mil mensagens ameaçando. Estou denunciando. Recebi ameaças de morte. Eu e meus pais", contou.

"É claro que assusta receber mensagens com ameaças no telefone e nas redes sociais. Estou há um mês sem sair de casa. Minha mãe tem uma loja de roupa e também recebe ameaças por mensagens", concluiu Álvaro González.