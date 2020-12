Neymar deixa o campo chorando e de maca após uma entrada violenta

PSG e Lyon se enfrentaram nesse domingo pela 14º rodada da Ligue 1. O time de Paris precisava da vitória para não perder a liderança.

Algo que não aconteceu, já que o Lyon saiu com os três pontos graças ao gol solitário de Tino Kadewere. No entanto, tudo isso ficou em segundo plano, quando já nos acréscimo, Neymar deixou o campo chorando e de maca.

Thiago Mendes deu uma dura entrada no camisa '10' do PSG, que começou a chorar em seguida. Um tipo de tesoura que pegou o tornozelo de Neymar preso no gramado.

Em um primeiro momento o árbitro da partida deu só a amarelo ao jogador do Lyon, mas o VAR analisou o lance e o vermelho direto foi apresentado.

Mais um duro golpe para o brasileiro que vem de uma grande atuação contra o Istanbul Basaksehir pela Champions League, onde marcou um 'hat-trick'.