Neymar e a festa na piscina... com modelos da Victoria's Secret!

Havia dúvidas sobre se Neymar chegaria a tempo para o treino no PSG. No último sábado, ele finalmente desembarcou na França, para o sossego do clube francês.

Até 22 de junho, eles não treinam. Neymar, portanto, ainda tem tempo para aproveitar essa pausa. E ele fez isso com seu companheiro de equipe, Marco Verratti.

Ambos puderam ser vistos em Saint-Tropez com modelos da Victoria's Secret. Cindy Bruna, uma das mais conhecidas na passarela, postou várias fotos com Neymar em suas redes sociais. A parceira de Verratti, também modelo Jessica Aidi e sua parceira de profissão Izabel Goulart também compareceram a esta festa.

A roupa de Neymar chamou bastante atenção... Foi assim que o brasileiro apareceu na enorme festa na piscina.