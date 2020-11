Neymar e Kean deixam suas seleções e voltam ao PSG

Neymar não poderá jogar contra a Venezuela, nem Moise Kean contra a Polônia. Nem Brasil nem Itália poderão contar com os dois jogadores do PSG, que voltam a trabalhar com a equipe de Tuchel para se recuperar das respectivas lesões.

No caso do atacante italiano, Kean retomou os treinos esta sexta-feira no centro de treinamento de Ooredoo após ter sido dispensado pela Seleção Italiana, graças à boa colaboração entre a equipe médica das duas partes.

Algo parecido com o que aconteceu com Neymar, que em breve se juntará a Paris e Ooredoo para continuar seu programa de recuperação. A equipe médica da Seleção Brasileira preferiu não correr nenhum risco nesta teleconferência de novembro.

O médico da Canarinha, Rodrigo Lasmar, explicou em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que Neymar apresentou uma "boa evolução" da lesão que sofreu na coxa esquerda, mas "não foi o suficiente para estará disponível para o jogo de terça-feira contra o Uruguai".

Lasmar concluiu: "Ao chegar em São Paulo, já tínhamos um exame de ultrassom agendado para acompanhar a resposta da cicatrização da lesão. Esse exame realmente confirmou que há uma evolução, mas que o jogador não está pronto para jogar".

“É uma decisão que honra a confiança e a colaboração entre o Paris Saint-Germain e a equipe do Brasil”, finaliza o comunicado divulgado recentemente pela equipe parisiense.