"Neymar e Lautaro seriam bem-vindos"

Luis Suárez ainda está se recuperando de uma lesão no joelho em casa e espera-se que ele volte ao campo em breve. O atacante garantiu que pode voltar a treinar com todos os seus companheiros de equipe assim que tudo voltar ao normal e a pandemia passar.

Em uma entrevista no 'Mundo Deportivo', o uruguaio abordou muitos tópicos importantes que marcam a situação atual do clube catalão, mas antes ele quis enviar uma mensagem a todos os torcedores do clube.

"A mensagem que eu envio aos torcedores do Barcelona é que eles prestem atenção às autoridades. Depois, que confiem no grupo e que, se a temporada terminar, todos nós terminaremos juntos e lutando pelo objetivo, que é a Liga e a Champions para termos alegrias após tantos momentos ruins. Seria espetacular vencer a Liga e os Campeões", afirmou.

Luis Suárez explicou o motivo pelo qual demorou muito tempo para chegar a um acordo para reduzir os salários e reiterou que todos os jogadores sempre tiveram a predisposição para ajudar a entidade no intervalo.

"No vestiário havia um desconforto geral, porque se dizia que as coisas não eram verdadeiras. Dizia-se que os jogadores não queriam baixar seus salários, que havia alguns que não concordavam... e isso os incomodava. A predisposição dos jogadores era máxima quando se trata de ajudar o clube. Não sentimos pressão. O contrato foi adiado devido a números que precisam ser ajustados, porque não é fácil fazê-lo com 22 ou 23 jogadores. Foi adiado para encontrar as melhores soluções e torná-lo ativo o mais rápido possível " ele explicou.

No mercado de transferências, os nomes que continuam a ser ouvidos são os de Neymar e Lautaro Martínez. Luis Suárez apoiou a possível chegada de ambos e destacou as características do jogador de futebol da Inter.

"Todo mundo conhece Neymar e nós sabemos a valorização que temos por ele no vestiário. Ele é um jogador que tem muito a dar e sempre será bem-vindo por causa do carinho que temos. Lautaro é um jogador que vem crescendo muito e tem movimentos espetaculares. Não é que não se sinta compatível, mas que se sinta feliz por o clube querer incorporar jogadores que venham para ajudar. Os jogadores que vierem lutar por uma posição serão sempre bem-vindos e sempre fortalecerão a equipe", argumentou.

Para concluir, Luis Suárez foi questionado sobre sua renovação, já que seu contrato termina em 30 de junho de 2021: "Ainda não sei nada sobre minha renovação, mas é o que menos penso, porque agora há que pensar em seguir adiante e depois o futuro será discutido. Não penso em outra coisa senão cumprir meu contrato, chegará a hora de sentar e conversar, porque o relacionamento sempre foi bom.