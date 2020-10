Neymar e Mbappé ativam o piloto automático

Pela sexta rodada do Campeonato Francês, o PSG venceu sua quarta partida consecutiva e chegou à vice-liderança, com 12 pontos, a apenas um do Rennes, que disputou um jogo a menos.

A vitória desta sexta-feira em casa contra o Angers serviu para dar mais confiança e aumentar a sequência positiva após as duas derrotas nos primeiros jogos. A equipe de Thomas Tuchel dominou o adversário do início ao fim, abrindo o placar com um belo gol de Florenzi.

Mesmo antes da primeira bola entrar, Mbappé e Neymar já geravam perigo e mostravam suas intenções. Diante do PSG, estava um Angers que mal conseguia cruzar a linha central.

Neymar teve que esperar até a sexta rodada para marcar seu primeiro gol na Ligue 1 2020-21. Finalmente, o brasileiro conseguiu. Ele ampliou a vantagem com assistência em grande lance de Mbappé.

A jogada teve início com o francês encarando a marcação dupla e passando entre os dois antes de servir o brasileiro, que bateu alto de primeira e fez a bola entrar após toque caprichoso no travessão.

O restante da goleada ficaria para o segundo tempo e reiniciaria com Neymar, aos 48 minutos, aproveitando uma sobra de bola no meio da área para fazer seu segundo.

Traoré, de cabeça, conseguiu descontar, mas Julian Draxler não demorou para receber cruzamento de Bakker e fazer o quarto dos anfitriões.

Gueye fez o quinto e deu início a uma reta final de jogo com belas demonstrações de habilidade de Neymar, mas ainda havia tempo para o sexto gol. Faltava o de Mbappé, que fechou a goleada por 6 a 1.

Na sétima rodada do Campeonato Francês, o PSG visita o Nimes e o Angers - agora com nove pontos e está em oitavo na tabela - recebe o Metz. Os dois jogos estão marcados para o dia 17 de outubro.