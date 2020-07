Neymar e Mbappé demoraram 52 segundos para abrir o placar

Após duas goleadas sobre times de pequena expressão do futebol francês, o Paris Saint-Germain aumentou um pouco o nível do adversário desta terça-feira, em casa, diante de uma torcida reduzida ao limite de 5 mil pessoas.

O time cheio de estrelas demorou apenas 52 segundos para balançar as redes do Celtic de Glasgow, em lance protagonizado justamente por sua dupla mais valiosa.

Logo após a bola começar a rolar, Neymar viu a defesa adversária adiantada e percebeu que Mbappé partia em disparada. O brasileiro acionou o francês, que recebeu nas costas da marcação e ajeitou e bateu para o gol. Neymar voltaria a ser protagonista ao ampliar o placar.

Ainda no primeiro tempo de jogo, com um cruzamento vindo do lado direito, a bola sobrou para o brasileiro bater e contar com o desvio da zaga para fazer o segundo do PSG.