Sergio Ramos no PSG? Prioridade do clube é outra

O futuro de Sergio Ramos segue indefinido. Com contrato até o fim de junho de 2021, o zagueiro já poderia assinar com qualquer outro clube em janeiro. O desejo do espanhol é permanecer no Santiago Bernabéu, mas o próprio Real Madrid está dificultando a renovação do vínculo. O PSG está de olho nesta situação, mas o problema o clube francês pode ser na questão financeira.

O time francês não nega nem confirma o interesse no zagueiro, embora o jornal AS noticie que o clube pariense está acompanhando de perto este imbróglio. No entanto, a prioridade do PSG atualmente é outra: renovar os contratos de Kylian Mbappé e Neymar.

Reservando dinheiro para conseguir manter as duas grandes estrelas, o clube francês vive um momento econômico mais conservador do que em outros momentos recentes de sua história. A pandemia do coronavírus afetou os cofres do PSG, especialmente com o fim antecipado da Ligue 1, que cortou parte do dinheiro dos direitos de transmissão.

Sergio Ramos tem 34 anos e o Real Madrid não tem uma política de renovar contratos de jogadores com mais de 30 anos. Se aposentar no clube merengue é um desafio que poucos atletas conseguiram e o zagueiro queria este desafio.

A idade do espanhol também poderia ser um problema para o PSG, se o interesse realmente se confirmar. Ao fim da última temporada, o clube optou por não renovar com Thiago Silva, com 35 anos - mesma idade que Sergio Ramos terá ao fim da campanha de 2020/21.

Para o zagueiro, o cenário é semelhante com o das últimas duas renovações de contrato no Real Madrid. Em 2015, recusou o Manchester United para assinar por mais cinco anos com o clube de Madri. Em 2019, disse "não" para uma oferta da China e permaneceu no Santiago Bernabéu.

Já o PSG, quer antes de tudo garantir que suas estrelas não deixem o clube e não fiquem em situações de assinar um pré-contrato com outros time e assim deixem o Paque dos Príncipes de graça. Enquanto o atacante francês é desejado pelo próprio Real Madrid, o brasileiro teve seu nome recentemente ligado a uma possível troca com Cristiano Ronaldo.