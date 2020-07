Neymar tem acordo com o PSG para voltar ao Barcelona

O Neymar e o PSG tem um acordo para facilitar uma possível transferência do atacante ao Barcelona na próxima janela de transferências na Europa, se o clube catalão sinalizar interesse, segundo o jornal espanhol 'AS'.

De acordo com a publicação, o PSG fez o acordo com o craque depois das tentativas do Barcelona de tirar Neymar do clube francês na última janela, mas em troca, pediu ao brasileiro comprometimento absoluto na reta final da temporada - que para o PSG significa, principalmente, Liga dos Campeões, uma vez que a Ligue 1 já foi encerrada, devido à pandemia do coronavírus Covid-19.

O desejo do Barcelona e, em especial, dos torcedores culés em ter Neymar de volta não é de hoje, e o brasileiro também nunca escondeu a vontade de retornar à Catalunha, para voltar vestir a camisa que usou entre 2013 e 2017, antes de protagonizar a maior transferência do futebol, ao ser vendido para os franceses por € 222 milhões (cerca de R$ 821 milhões).

Há meses que na França se fala sobre a possibilidade de o PSG liberar um de seus dois grandes craques - Neymar e Mbappé - nesta janela do verão europeu e, agora, ao que tudo indica, o brasileiro deve ser esta peça, desde que o Barça indique o desejo de ter o craque.

Em meio a uma temporada que pode sem títulos - a briga pela La Liga está cada vez mais acirrada, contra o Real Madrid, e o jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões é vida ou morte para os culés -, a contratação de Neymar seria um golpe e tanto contra os efeitos de um possível ciclo fracassado.

Ainda segundo o jornal espanhol, os valores de salários acordados por Neymar Pai e o Barcelona, no ano passado, seriam mantidos e o preço de transferência deve girar em torno dos € 170 milhões.

Além disso, Neymar já sinalizou ao PSG que não deve renovar o seu contrato que se encerra em 2022. Na temporada, o brasileiro fez 22 jogos com a camisa do clube, foram 18 gols e dez assistências, além do título da Ligue 1.