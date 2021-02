Neymar é relacionado por Pochettino e viaja até Marsella

Neymar não esteve presente no treino desse sábado devido a uma gastroenterite um dia depois do seu aniversário. O brasileiro completou 29 anos na última sexta-feira.

No entato, parece que tudo está bem com o '10' que foi relacionado e viaja com o grupo do PSG para o duelo contra o Olympique de Marsella pela 24º rodada da Ligue 1

No embarque, os jogadores do PSG receberam o carinho dos torcedores antes do 'Classique', que ganhou ainda mais importância após as últimas polêmicas.