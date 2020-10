"Neymar é um dos melhores do mundo, mas é um palhaço", diz zagueiro do Peru

A derrota por 4 a 2 para o Brasil em Lima na última terça-feira ainda está dando o que falar no Peru. Nesta quinta, o zagueiro Carlos Zambrano detonou o comportamento de Neymar e a atuação da arbitragem na partida válida pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

"Sinceramente (Neymar) é um grande jogador, um dos melhores do mundo, mas para mim é um palhaço de verdade", disparou o zagueiro do Boca Juniors em entrevista ao programa de TV peruano La Banda del Chino.

Zambrano se irritou especialmente porque acredita que o craque da equipe do técnico Tite e do Paris Saint-Germain já entrou em campo disposto a simular faltas e confundir o árbitro chileno Julio Bascuñan.

"Ele é consciente de tudo o que fez em campo. É um grande jogador, mas buscava o menor (contato), atirou-se umas quatro ou cinco vezes na área para ver se davam pênalti e no fim atingiu o seu objetivo, já que deram dois pênaltis que não foram", lamentou o peruano.

Zambrano foi expulso aos 41 minutos do segundo tempo, após acertar o rosto de Richarlison. Neymar foi um dos jogadores que cobraram o juiz para que fosse ao VAR e revisasse o lance - no fim, o amarelo virou vermelho.

"É o Brasil e no toque foram imediatamente olhar o vídeo. A jogada, sendo certa ou errada, é revisada nas imagens porque é o Brasil", disse o zagueiro, que concorda ao menos que teve contato com o rosto do atacante da seleção e do Everton.

"Com um homem a menos as coisas ficaram ainda mais complicadas. Eu estava buscando espaço e lamentavelmente o acertei no rosto. Pedi desculpas ao Richarlison porque foi sem intenção e fiquei tranquilo porque sabia o que havia acontecido", concluiu.

Antes do desabafo de Zambrano, a Federação Peruana de Futebol já havia anunciado que vai apresentar uma reclamação contra Bascuñan na Conmebol. Já o diretor esportivo da entidade, Juan Carlos Oblitas, disse que o árbitro foi "malicioso e tendencioso". A revolta também foi grande na imprensa do país.