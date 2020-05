Neymar enfrenta questionário em pleno confinamento

Neymar viajou ao Brasil quando as coisas pioraram com o coronavírus na Europa e lá ele viveu em confinamento. A estrela, que garantiu que treinou diariamente nesta fase, respondeu a um divertido questionário no Instagram com seus seguidores.

Para começar, o jogador do PSG falou da Liga dos Campeões: "Fiquei com minha família durante o confinamento. Treino quase todos os dias. Tento me manter em forma, embora seja difícil. Mas há coisas importantes que podem vir - disse sobre a Champions -, por isso continuo treinando".

O craque brasileiro confirmou que ele está se exercitando sob as ordens de um preparador físico de confiança. E que ele está dando o melhor de ri.

"Estou aqui, treino duro, no mesmo ritmo e na mesma frequência que treinaria com o clube. O treinamento é ainda mais complicado, com mais exercícios para compensar a falta de partidas. Sinto falta de jogar, mas sigo o programa preparado por Ricardo Dosa ao pé da letra", explicou.

Nem o ex-Barcelona nem o PSG jogam desde 11 de março. Agora, a Ligue 1 foi cancelada e aguarda-se uma decisão sobre a Liga dos Campeões.

A equipe francesa se classificou para as quartas de final pela primeira vez em alguns anos, mas pode estar em desvantagem em comparação com outros clubes que terão jogos em junho e julho com quase nenhum descanso.