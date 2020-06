Neymar entra na campanha contra o racismo

"Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam), disse o atacante do Paris Saint-Germain em seu perfil oficial do Instagram.

A estrela de 28 anos da Seleção Brasileira publicou duas imagens: a primeira em preto, símbolo da campanha, e a segunda mostrando uma de suas tatuagens, com a palavra "fé".

O jogador juntou-se ao movimento 'Black Out Tuesday', promovido nas redes sociais para esta terça-feira com o objetivo de protestar contra o caso da morte de George Floyd, um afro-americano que perdeu a vida em 25 de maio asfixiado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos.

O assassinato brutal provocou uma onda de protestos e distúrbios violentos nas principais cidades dos EUA, que continuam até hoje e forçaram algumas autoridades locais a aprovar um toque de recolher.

O apoio de Neymar aos protestos contra o racismo ocorre alguns dias depois que Felipe Neto, um dos youtubers mais populares do mundo, exigiu que o jogador de futebol se posicionasse sobre o assunto.

Neto, que tem quase 40 milhões de assinantes em seu canal no YouTube, mais tarde excluiu essas mensagens justificando ter concordado com as críticas que recebeu. Ele voltou atrás dizendo que entendeu não ser papel de um branco cobrar manifestações contra o racismo, mas sim fazer a sua parte.

Apesar de voltar atrás, os comentários sobre a falta de posicionamento de Neymar seguiram ocorrendo, até que o jogador se manifestou nesta terça-feira.

O atacante está confinado desde março em sua mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, onde segue um plano de treinamento com seu personal trainer em meio às restrições impostas pela crise do coronavírus.