Neymar entra na seleção da Ligue 1, mas perde 'Bola de Ouro'

O primeiro-ministro Edouard Philippe anunciou o fim das competições na França devido a pandemia do coronavírus, e a LFP decidiu em uma reunião proclamar o PSG como o campeão francês da temporada.

Com o final da Ligue 1, a tradicional revista francesa 'France Football elegeu a seleção do campeonato, que conta com dois brasileiros.

A seleção da Ligue 1 pela France Football ficou assim: Predrag Rajkovic (Reims); Hamari Traoré (Rennes), Thiago Silva (PSG), Yunis Abdelhamid (Reims) e Caçarola Maouassa (Rennes); Marco Verratti (PSG), Eduardo Camavinga (Rennes), Di María (PSG) e Neymar (PSG); Kylian Mbappé (PSG) e Wissam Ben Yedder (Mônaco).

A má notícia para Neymar, é que mesmo entrando no time dos melhores do torneio, o camisa '10' ficou de fora da 'Bola de Ouro' da competição.

Segundo a publicação, Neymar teve uma média de 6,07 pontos, atrás de nomes como Kylian Mbappé (6,35), Di María (6,17) e de Eduardo Camavinga (6,13), jovem reveleção do Rennes de apenas 17 anos.