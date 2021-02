"Neymar? Espero que esteja na volta para sabermos quem é melhor"

Finalmente, a Champions League está de volta. Dois meses após o término da fase de grupos, nesta terça-feira, 16 de fevereiro, serão disputadas as primeiras partidas de ida das oitavas de final da principal competição europeia.

Um dos primeiros a jogar será o Barcelona, ​​que receberá a visita do Paris Saint-Germain no Camp Nou. O treinador do Barça, Ronald Koeman, depois que Jordi Alba falou, dirigiu-se à imprensa na prévia do jogo.

"Estamos muito entusiasmados para enfrentar jogos difíceis da Champions League. É uma partida muito dura, porque o PSG tem uma equipe forte. É um mata-mata muito interessante devido à melhoria do Barça nos últimos meses e porque tem muita qualidade", começou.

Ele falou também da possível convocação de Gerard Piqué: "Ele está bem, está treinando com o grupo há quatro ou cinco dias. Temos uma boa impressão sobre o físico dele. Tenho mais um dia para decidir se ele entra na lista, porque esteve um tempo. fora. Vamos discutir e decidir na terça de manhã".

E caso o espanhol não consiga jogar, o holandês afirmou: “Podemos colocar qualquer zagueiro. Fizeram jogos muito bons, cometeram os seus erros, que faz parte do futebol, mas não tenho dúvidas sobre nossos meninos".

"É preciso proteger Neymar, Messi, Cristiano... "

“O melhor é jogar a volta em casa, mas agora, sem público, é mais ou menos a mesma coisa. Gosto mais de jogar a partida de volta em casa, mas agora os aspectos são iguais... vamos ver quem é o melhor", acrescentou.

Sobre a lesão de Neymar, ele disse: “Acho que devemos sempre proteger esse tipo de jogador como Neymar, Messi, Cristiano... porque eles nos deixam aproveitar muito a qualidade deles. E neste aspecto os árbitros têm que defendê-los. Mas no futebol há contato e os jogadores precisam saber quando jogar um contra um e os árbitros precisam decidir quando houve de fato uma falta feia por trás".

“Para ver o melhor jogo você sempre tem que ter o melhor em campo. Nunca se sabe se como um time que não tem um jogador como Neymar vai reagir. Ambos os times têm baixas importantes. Espero que em algumas semanas todos possam estar em campo para descobrir quem é o melhor", acrescentou.

O holandês também confirmou o desfalque de Sergio Araujo: "Ele não treinou, por isso não jogará na terça-feira. Qualquer jogador da lista tem chances de jogar".