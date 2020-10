"Neymar está muito longe, a anos-luz de Pelé e Ronaldo"

Após um Data FIFA em que Neymar entrou para a história do futebol brasileiro ao superar Ronaldo Nazário em gols pela seleção nacional, o atacante recebeu uma pequena alfinetada de Mathieu Valbuena.

O jogador francês conversou com o 'Top of the Foot', da 'RMC Sport', para avaliar o feito do jogador. O ex-Olympique de Marseille não deu méritos ao jogador do PSG.

“O Brasil lançou jogadores fantásticos, lendas. Acho que o que Neymar precisa é conquistar grandes títulos. Ele só ganhou uma Champions League com o Barcelona”, lembrou.

“Já pudemos vê-lo na final a oito. Ele não jogou quando esperávamos, principalmente na final, onde não foi nada bem. Ele está muito longe, a anos-luz de Pelé e de Ronaldo”, disse Valbuena.

A sua presença na Liga francesa, Mathieu acredita que não ajuda o brasileiro: "Brilha na Ligue 1, mas não esperamos que conseiga tantos títulos ali. Se pretende se aproximar deste tipo de jogadores tem de ser muito mais regular e eficiente nos grandes jogos".