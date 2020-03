Neymar não estará presente no aniversário de sua irmã

O aniversário da irmã de Neymar se tornou um acontecimento inadiável para o 'craque' brasileiro. E acontece que muitas vezes, ou surge uma misteriosa lesão ou ele provoca alguma punição...qualquer coisa para poder estar junto com sua irmã.

No entanto, neste ano, 2020, Neymar perderá o compromisso com Rafaella já que, no mesmo dia, o PSG disputa a partida de volta das oitavos-de-final da Champions League contra o Borussia Dortmund.

O brasileiro jogará pela primeira vez a segunda partida das oitavas em Paris, já que ele perdeu os confrontos contra o Real Madrid e o Manchester United por lesão.

Após a partida, antes da Champions, Thomas Tuchel falou que o jogador estará nos próximos jogos e que "precisa dele".

"O vejo muito forte, me animei com sua partida contra o Lyon. Jogou os 90 minutos e ainda tem mais um jogo em Estrasburgo antes do duelo contra o Borussia. Ele precisa e deve jogar", disse o técnico alemão.