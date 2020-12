Neymar faz festa de cinco dias para 500 pessoas, diz jornal

Neymar organiza festa no Rio de Janeiro em meio à pandemia. EFE/EPA/YOAN VALAT

Segundo informação do colunista Ancelmo Gois, do jornal 'O Globo', Neymar iniciou uma festa na última sexta-feira. O evento deve receber cerca de 500 pessoas até a virada de ano em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.