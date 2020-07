Neymar feliz da vida no PSG

O PSG fez outro amistoso de preparação para a Champions League, assim como no primeiro, outra goleada dos comandados de Tuchel, desta vez por 7-0 .

O duelo contou com público limitado, os presentes puderam ver uma grande exibição de Neymar, com dribles, gol e até uma conversinha com o goleiro adversário.

Parece que o atacante brasileiro sentiu muita saudade de jogar futebol, está feliz da vida e fez questão de deixar isso claro em declarações ao final da partida.

"Estou muito contente por voltar a jogar em casa e com algum público. Temos estado a trabalhar para melhorar a condição até as finais. O resto não importa. Este jogo serviu para preparar a equipe e devemos ter cuidado. Conseguimos ter intensidade", disse o '10'.