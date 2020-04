Neymar foi recusado após fazer teste no Real Madrid

Muitos anos se passaram desde que Neymar deixou seu país natal para assinar pelo Barcelona e se tornar uma estrela mundial. Mas seu destino poderia ter sido outro. Ramón Calderón, em entrevista para 'Al Mayadeen', disse que o brasileiro fez um teste em Madri.

"Ele fez um teste muito jovem e aqueles que o viram, eu não sei quem eram, pensaram que ainda não era hora de ele vir ao Real Madrid. Isso acontece muitas vezes. Muitos jogadores vêm muito jovens para provar e nem todos podem permanecer no Real Madrid, porque nem todos, quando chegam, mostram as qualidades necessárias para jogar no Real Madrid", afirmou.

"É muito difícil jogar neste time. Os torcedores são muito exigentes porque viram os melhores jogarem e, aqui, os torcedores não incentivam o time simplesmente porque é o time deles, mas quando jogam bem. A identificação do torcedor com o Real Madrid não está com sua equipe e não é uma identificação local ou regionalista, é uma identificação com sucesso", explicou Ramón Calderón.