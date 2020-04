Neymar fica sem seu jovem padrasto... depois de 13 dias!

Já se sabe que tudo o que tem a ver com Neymar atrai muita atenção. E, se adicionarmos relacionamentos amorosos ao futebol, o coquetel atual transborda espuma do copo. As últimas notícias sobre o jogador do PSG têm a ver com o padrasto paradoxal que entrou em sua vida: 13 dias depois que sua mãe anunciou seu relacionamento com ele, o jovem já virou passado.

Acontece que Nadine Gonçalves postou uma foto para o Instagram oficializando seu romance com Tiago Ramos, uma modelo de 23 anos, cinco a menos que Neymar. "O inexplicável não se explica, é vivido", escreveu ele para acompanhar uma foto fofinha com o garoto. Mas nas últimas horas, a imprensa no Brasil confirmou que o namoro acabou.

Segundo informações do 'Extra', a mãe de Neymar não suportava saber que Tiago Ramos havia tido relações homossexuais, daí a decisão de expulsá-lo de sua casa.

Neymar havia abençoado publicamente o relacionamento, embora agora tudo esteja diferente. À espera de um novo candidato para o padrasto de Ney aparecer...