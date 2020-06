Neymar já está de volta a Paris

Neymar estará no primeiro treinamento do Paris Saint-Germain após a parada forçada pela pandemia. O atacante chegou neste sábado em seu avião privado e estará disponível para o recomeço dos trabalhos da equipe, marcado para 22 de junho.

Como muitos colegas, o jogador deixou a capital francesa no meio da pandemia para viver esse período com seus parentes. O coronavírus causa grandes problemas no país sul-americano, levando o governo francês a impor isolamento àqueles que chegam de lá.

Isso faz Neymar ter que chegar a Paris antes desta segunda-feira para estar disponível para Tuchel no primeiro treinamento, marcado para uma semana depois.

Outros latinos da equipe, como o goleiro costarriquenho Keylor Navas, o atacante uruguaio Edinson Cavani e o brasileiro Thiago Silva também devem estar de volta nos próximos dias, apesar de nem todos terem que cumprir as mesmas regras impostas a brasileiros.

Em meio a uma das melhores temporadas da história recente do clube, o PSG já foi declarado campeão francês de forma antecipada pela Federação local, que encerrou a liga pouco depois do decreto de quarentena atingir a Europa Ocidental.

A equipe do técnico Thomas Tuchel se reunirá na expectativa pela definição da retomada da disputa da Liga dos Campeões da UEFA. No torneio, grande sonho de consumo do clube e do próprio Neymar, os frances já estão nas quartas de final.

Além da competição continental, porém, o clube tem pela frente as disputas das finais da Copa da França, contra o Saint-Ettiene, e da Copa da Liga Francesa, frente ao Lyon - ambas sem data definida para acontecer.