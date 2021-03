"Neymar jogará novamente com Messi, mas no Barça"

Neymar está cada vez mais próximo de jogar novamente com Lionel Messi. No entanto, engana-se quem pensa que será no PSG. Apesar dos rumores que apontam o argentino em Paris na próxima temporada, o reencontro pode acontecer na Catalunha.

De acordo com o ex-agente de Neymar, André Cury, apontou a eleição de Laporta como principal motivo.

"Laporta é o único que pode juntá-los novamente. Messi não vai deixar o Barcelona. Ele decidiu que a história dele deveria ficar lá e eu sou muito claro sobre isso. Sim, Neymar voltará a jogar com o Messi, mas será no Barcelona”, disse à mídia argentina El Litoral.

Apesar da saída turbulenta em 2017, André destacou a boa relação de Neymar com a equipe catalã.

“Neymar está com as portas do Barcelona abertas, os catalães sabem que ele estava errado e até ele mesmo reconheceu algum tempo depois. Eu estive em Barcelona por dez anos, conheço todos os cantos da cidade. Ficaria muito feliz se Neymar voltasse”, apontou.

No momento, Neymar discute a renovação de contrato com o PSG. O atual vínculo do brasileiro expira em junho de 2022.

Desde que chegou ao Parc des Princes em agosto de 2017 por 222 milhões de euros, Neymar conquistou três títulos da Ligue 1, duas vezes a Copa da França, duas vezes a Copa da Liga e duas edições da Supercopa.