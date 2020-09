Neymar jogará sua última partida pela Ligue 1 em 2020?

O PSG enfrenta o Reims neste domingo em partida onde Neymar volta. O brasileiro cumpriu castigo por dois jogos na semana passada por agredir Álvaro González no clássico francês contra o Olympique de Marseille.

Thomas Tuchel confirmou que o brasileiro estará disponível e jogará. “Neymar estará de volta conosco, assim como Diallo e Paredes. Fizemos uma ótima semana de trabalho e com muita qualidade”, explicou o treinador.

Durante a sua participação, o alemão também se queixou do que deveria ser uma situação de 'dois pesos, duas medidas' quando se trata de punir os jogadores do PSG e do Marseille. Além disso, ele se aprofundou em seus onze contra o Reims.

"Ainda não decidi se vou jogar amanhã com os meus quatro avançados. Kehrer e Bernat não vão jogar conosco neste domingo, Gueye é dúvida", acrescentou Tuchel.

O curioso da situação é que Neymar vai voltar e jogar aquela que pode ser sua última partida do ano pelo PSG na Ligue 1. Isso porque a Comissão Disciplinar da LFP pretende se reunir nesta quarta-feira para decidir uma possível nova penalidade para o atacante.

Neymar enfrenta grande tristeza depois que as câmeras supostamente o pegaram chamando Hiroki Sakai de "chinês de m****". Até dez jogos poderiam cair de punição para o brasileiro, o que o faria não jogar na Ligue 1 até 2021. Mesma situação de Álvaro por supostamente ter dito "macaco de m***" ao jogador do PSG.