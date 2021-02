Neymar lamenta ausência em Barça x PSG: 'top 3 dos jogos que queria jogar'

Barcelona e PSG fazem o grande jogo da tarde desta terça-feira (17), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, com um grande desfalque: Neymar.

Lesionado, o craque brasileiro está fora do confronto que será disputado no Camp Nou, e não é só a torcida parisiense que ficou frustrada com a ausência do atacante.

Horas antes da bola rolar, Neymar, nas redes sociais, não escondeu a decepção por fica fora do clássico.

"Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar", escreveu no Twitter. O jogador ainda postou um emoji chorando.

Sem Neymar e Di Maria, o técnico Pochettino poderá contar com o retorno de Marco Verratti.

Confira as prováveis escalações de Barcelona e PSG:

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Óscar Mingueza / Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi e Griezmann.

Provável escalação do PSG: Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Verrati, Gueye, Paredes; Kean / Sarabia, Icardi e Mbappé.