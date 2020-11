Neymar lesionado, pode jogar em Uruguai x Brasil?

Lesionado em partida da LIga dos Campeões enquanto atuava pelo PSG, Neymar, mesmo sendo dúvida, não foi desconvocado por Tite para os compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Apesar de isso não agradar ao clube francês, ainda existe uma chance de que o craque atue na segunda partida do Brasil.

Desde que deixou o jogo PSG x Basaksehir ainda no primeiro tempo, Neymar passou a preocupar não só o seu time, mas também a seleção brasileira, que contava com eles para mais duas rodadas das Eliminatórias. O camisa 10 sofreu uma lesão no adutor da perna esquerda em 29 de outubro e, desde então, não entrou mais em campo - já foram três compromissos perdidos, inclusive uma da Champions.

Após exames, os médicos do PSG estimaram que Neymar estaria fora por cerca de três semanas, o que o tiraria dos confrontos da seleção contra Venezuela e Uruguai. Apesar disso, Tite resolveu não cortar o atacante de sua lista de convocados - que já chegou a quatro baixas: Rodrigo Caio (lesão), Eder Militão e Casemiro (a dupla por Covid-19) e Fabinho e Philippe Coutinho.

Mas, Thomas Tuchel, treinador do PSG, não gostou muito da postura de Tite. Após o jogo contra o Rennes, o alemão não se mostrou feliz com a convocação de Neymar e Kylian Mbappé, também lesionado, por suas respectivas seleções: "É o direito das seleções chamarem os seus jogadores. Não podemos fazer nada. Preferia que não tivessem sido chamados para as seleções, porque estão lesionados e não podem jogar. Agora, eles foram chamados e não podemos fazer nada”.

Neymar pode jogar em Uruguai x Brasil?

Com os jogos se aproximando e Neymar ainda em tratamento, Pedro, do Flamengo, acabou sendo convocado para o primeiro jogo, contra a Venezuela, na sexta-feira (13), do qual o atacante do PSG já está descartado.

As imagens desta terça-feira (10), no entanto, animaram. Depois de se apresentar à seleção no dia anterior, Neymar - que segue um tratamento intensivo para poder jogar contra o Uruguai, na próxima terça (17) - já fez atividades no gramado que, apesar de leves, são uma boa notícia.

Tanto Neymar quanto a comissão técnica estão se empenhando em trabalhos rígidos, entre fisioterapia e academia, para que o atacante esteja disponível para jogar em Montevidéu, contra o Uruguai. Para isso, o atacante tem mais uma semana completa para se recuperar, o que quase cumpre o prazo dado pelo PSG.