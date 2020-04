Neymar, louco para voltar

Os jogadores tentam manter a rotina e se exercitarem como podem, mas chega uma hora que a sensação de desassossego é inevitável. Ainda não existe previsão para a bola voltar a rolar, enquanto isso, a ansiedade só cresce.

Neymar, atacante do PSG, revelou que espera ansioso a volta as atividades, tem saudade dos treinos, dos jogos, dos companheiros...

"Não saber quando voltar dá uma ansiedade. Estou com muita saudade de jogar, de competir, do ambiente do clube, dos meus companheiros do PSG. Saudade do futebol, mesmo", disse Neymar.

"Tenho certeza de que a torcida também quer ver todos de volta ao campo o quanto antes. Espero que a decisão saia ou seja mais rápido possível", finalizou.