Tendo um jogador a mais desde os 18 minutos, o Paris Saint-Germain derrotou o Montpellier por 4 a 0 pela 21ª rodada da Ligue 1. Os gols foram marcados por Mbappé (duas vezes), Neymar e Icardi.

Confira no vídeo acima o lance do craque brasileiro após grande jogada coletiva. O time de Mauricio Pochettino segue na liderança do Campeonato Francês, mas empatado com o Lille, ambos somando 45 pontos em 21 jogos disputados.