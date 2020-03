Neymar marca e imita a comemoração de Haaland!

O PSG precisava virar o 2-1 do Borussia Dortmund no primeiro jogo e as coisas foram melhorando com um gol Neymar antes da primeira meia hora.

Depois de uma grande defesa de Bürki em chance de Cavani, o time francês conseguiu um escanteio e saiu na frente.

Di María cruzou e Neymar aproveitou a bobeada de Achraf, para saltar de peixinho e mandar a bola para as redes.

Na comemoração, Neymar imitou a celebração de Erling Haaland na partida de ida.