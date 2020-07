O PSG teve mais amistoso de preparação para a Champions League. Após vencer por 9 a 0 no primeiro, outra goleada dos comandados de Tuchel, desta vez por 7 a 0.

O duelo contou com público limitado, os presentes puderam ver uma grande exibição de Neymar, com dribles, gol e até uma conversinha com o goleiro adversário. Confira o vídeo com os melhores momentos do jogo.