Neymar marcou seu gol, mas o Paris Saint-Germain ficou no empate com o Bordeaux no jogo do último fim de semana no Parque dos Príncipes, que acabou com placar de 2 a 2.

Veja no vídeo acima os gols e bastidores da partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Com o resultado, o atual campeão soma 25 pontos e está na liderança, com dois pontos de vantagem sobre o Lille.