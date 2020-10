Neymar marca seu primeiro gol na Ligue 1 2020-21

Neymar teve que esperar até a sexta rodada para marcar seu primeiro gol na Ligue 1 2020-21. Contra o Angers, nesta sexta-feira, o brasileiro finalmente comemorou seu primeiro gol.

Até então, o brasileiro só tinha conseguido disputar duas partidas com o PSG nesta nova temporada. Na terceira, recebeu assistência de Kylian Mbappé para balançar as redes e marcar o segundo contra o time visitante no Parque dos Príncipes.

O lance teve início com o francês encarando a marcação dupla e passando entre os dois antes de passar para o brasileiro, que bateu alto de primeira e fez a bola entrar após toque caprichoso no travessão. O gol aumento para 2 a 0 a vantagem do PSG.

O começo da temporada do brasileiro foi prejudicado pela que o deixou suspenso das primeiras partidas por causa do coronavírus e, depois, pela polêmica com Álvaro González, que teve as duas partes absolvidas após uma suspensão inicial. O caso de racismo não irá adiante.