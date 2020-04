Neymar, Mbappé e Cavani aceitam reduzir salários em 50%

Os craques do Paris Saint-Germain estão prontos para reduzir seus salários em 50% para compensar as conseqüências do coronavírus, dentro do acordo global que a liga e o sindicato dos jogadores estão finalizando.

A informação é do jornal 'Le Parisien', que destacou que esse corte de metade do salário afetaria aqueles com salários mais altos, enquanto no restante dos casos a redução seria um pouco menor.

O acordo que liga e jogadores estão prestes a anunciar permite que cada atleta aceite ou não a redução salarial, mas impede que os clubes imponham valores superiores.

Aqueles que ganham entre 50 mil e 100 mil euros por mês podem ter seu salário reduzido em um máximo de 40%, enquanto o corte será de até 30% para quem recebe entre 20 mil e 50 mil euros. Além disso, pode chegar a 20% para quem ganha entre 10 mil e 20 mil euros, enquanto aqueles com um salário mais baixo não serão afetados. O acordo prevê que o corte será recuperado nos meses seguintes se a competição recomeçar.

O jornal francês também garante que o clube da capital deixará de ganhar cerca de 300 milhões de euros devido à pandemia da Covid-19, que na França já registra mais de 80 mil infecções e quase 11 mil mortes.