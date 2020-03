Neymar, Mbappé e cia: confinados mas sem descanso

As partidas da Ligue 1 e da Champions League foram suspensas por conta da pandemia do coronavírus covid-19. Além disso, o PSG suspendeu os treinamentos por tempo indeterminado para que seus atletas fiquem em isolamento em suas casas. Mas apesar da suposta folga, Neymar, Mbappé e cia têm trabalho a fazer.

Isso porque o Paris enviou a seus atletas um programa de manutenção física para os próximos dias. Assim, eles poderão trabalhar e manter o ritmo mesmo estando longe das principais atividades do clube.

A medida foi tomada porque, em repouso forçado desde sexta-feira passada (13), muitos dos jogadores já começaram a sentir uma pequena perda de condicionamento físico e de resistência. Os trabalhos elaborados pelo PSG serão adaptados de acordo com os próximos capítulos da crise do coronavírus na França.

Cabe destacar que o PSG já está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, após conseguir uma grande virada diante do Borussia Dortmund, no Parc des Princes, com Neymar sendo decisivo. Agora, o clube aguarda as definições da UEFA sobre o futuro da competição, que pode ser modificada para se adequar melhor ao calendário afetado pelo covid-19.