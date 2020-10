PSG soma desfalques às vésperas de enfrentar o United

Thomas Tuchel terá que solucionar um grande quebra-cabeça: como montar o PSG para o duelo contra o Nîmes, nesta sexta-feira, 16 de outubro. O time parisiense cedeu 13 jogadores para seleções na Data Fifa e é certo que alguns deles serão desfalques.

A decisão de quem entrará em campo no duelo da Ligue 1 certamente será influenciada por outro jogo do PSG. Na próxima terça-feira, 20, o time recebe o Mancheter United, duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Cinco jogadores do time francês atuaram na quarta-feira. Kylian Mbappé e Danilo Pereira atuaram nos 90 minutos das partidas de França e Portugal contra Croácia e Suécia, respectivamente. Marco Verratti atuou pouco menos de uma hora com a seleção italiana, que ainda utilizou Alessandro Florenzi por 18 minutos e Moise Kean por 35 minutos.

Mbappé, inclusive, foi quem o jogador do PSG que mais atuou nesta Data Fifa. Ele esteve em campo 219 minutos. Neymar, Danilo Pereira, Colin Dagba e Mitchel Bakker vêm logo na sequência com 180 minutos em campo por suas seleções.

Presnel Kimpembe não saiu do banco no duelo da seleção francesa, mas a defesa do PSG sofreu uma enorme baixa. Marquinhos participou apenas dos primeiros minutos da vitória do Brasil contra o Peru, saindo de campo com uma lesão na coxa. O capitão do Paris Saint-Germain ainda é dúvida para o jogo contra o United.

Para o lugar de Marquinhos, Tuchel pode contar com Marquinhos. No entanto, pode faltar ritmo de jogo ao alemão, que acaba de retornar de uma lesão.

Os jogadores cedidos para as seleções são os seguintes: