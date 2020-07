"Neymar? Não acredito que o PSG o coloque no mercado"

A novela em torno de Neymar ainda não chegou ao fim. O brasileiro, que sonha em voltar ao Barça, vê que seu retorno a Barcelona se complica mais a cada dia.

O coronavírus pode ter acabado com o sonho do ex-Santos, já que a economia da equipe catalã, como a de outros clubes, foi comprometida.

Além disso, Bartomeu, em entrevista concedida ao programa 'Onze', da 'TVE3', vê a contratação de Neymar como muito improvável.

"Ele é jogador do PSG e não acho que o colocarão no mercado, assim como suas outras grandes estrelas", disse o presidente da equipe catalã.

Josep Maria, que também falou do futuro de Messi e dos contatos com a Inter sobre Lautaro, observou que "o mercado é muito difícil para todos e especial".

Apesar de ter um acordo com o Paris Saint-Germain para facilitar sua partida para o Barça neste verão, Neymar vê difícil retornar à equipe 'culé'.

Enquanto isso, o brasileiro deu um show no primeiro amistoso da equipe parisiense depois de marcar dois gols contra o Le Havre (0-9).