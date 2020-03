Neymar não dá ouvidos ao PSG

O que acontecerá com Neymar? Outro verão de ataque cardíaco é esperado para o brasileiro, PSG e Barcelona, ​​um clube que anseia por seu retorno e que já em agosto passado tentou trazê-lo de volta. O PSG o avalia em 150 milhões, caso ele precise sair, mas a ideia é que ele renove o contrato.

Uma renovação discutida desde outubro e novembro e à qual, de acordo com as últimas informações, Neymar não respondeu. O jornalista francês Abdellah Boulma revelou na sexta-feira que o brasileiro ainda não aceitou (ou recusou) a proposta que o clube francês colocou sobre a mesa.

Da França, destaca-se que o craque vive um bom momento na cidade e no clube, que as lágrimas derramadas contra o Borussia Dortmund foram de raiva , porque já podem começar a restaurar a confiança recebida pelo PSG. Paris sonha com um Ney reinando na Europa.

Espera-se que Barcelona tente contratá-lo novamente, embora essa previsão tenha sido feita antes do coronavírus. A pandemia atacará os cofres de todos os clubes europeus, que sofrerão perdas se o futebol não voltar o mais rápido possível. No momento, Ney está passando pela crise em seu país natal e não disse se deve renovar ou não, segundo informações de Boulma.