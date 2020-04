'Neymar não é um bom exemplo', diz Del Bosque

Vicente del Bosque é um dos treinadores mais importantes da história do futebol espanhol. Foi ele quem conduziu o país na conquista da Copa do Mundo de 2010 e na Eurocopa de 2012, além de ter vencido duas Ligas do Campeões. Seu currículo lhe dá o status de uma das personalidades mais respeitadas do país.

Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, Del Bosque falou de diversos assuntos como Iker Casillas na presidência da Federação Espanhola de Futebol e e uma possível volta de Neymar ao Barcelona. E o treinador não poupou críticas ao brasileiro.

"É um menino dificílimo. Para mim, não é um bom exemplo. E eu o considero um ótimo jogador. Se me pede para falar os cinco melhores do mundo, certamente estará na minha lista. Mas em campo ele tenta enganar, finge muito. E fora o jeito como saiu do Barcelona...", afirmou o espanhol.

Questionado sobre o interesse dos jogadores do Barça em contar com Neymar novamente, o treinador de 69 anos foi categórico: "São os clube que devem decidir quem contratam ou não. Não se deve fazer caso sobre que o pensam os jogadores, para isso já existem os diretores de futebol".

Sobre Casillas como presidente da Federação Espanhola de Futebol, Del Bosque não se mostrou contrário à ideia. O ex-goleiro, que se aposentou meses depois de sofrer um infarto, já lançou sua candidatura ao cargo.

"Os jogadores, quando terminam a carreira, procuram onde direcionar suas vidas e muitos ainda ficam ligados ao futebol. Alguns querem ser dirigentes. Agora, há uma necessidade de jovens nas classes que estejam preparados e tenham um alto grau de profissionalismo", disse.

Del Bosque treinou a seleção espanhola entre 2008 e 2016, quando deixou o cargo após a derrota para a Itália. Desde então, ele não assumiu mais clube algum.