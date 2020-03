Neymar não está gordo, está sem ritmo

As semanas de baixa e a polêmica festa de aniversário podem ter deixado em evidência o estado físico de Neymar nos últimos tempos. O jogador não é mais o mesmo de quando estava no Barcelona e na França se perguntam se ele estaria fora de forma por causa de seus excessos.

'L'Équipe' consultou várias fontes e concluiu que o jogador não está acima do peso, o que o o falta é ritmo de jogo.

Pessoas ligadas à Neymar negaram que o jogador esteja gordo. Uma negativa à qual o PSG se juntou, que garantiu a 'L'Équipe' que Ney mantém seu peso, está forte e só o falta um pouco de ritmo.

Em suma, ele não está no mesmo nível de janeiro porque necessita de mais jogos. O primeiro, inclusive, pode ser contra o Strasbourg neste mesmo fim de semana, embora a Champions seja prioridade e a Ligue 1 esteja bem encaminhada, Tuchel não descarta um possível descanso para não forçar o jogador.

As dúvidas com relação ao estado físico de Neymar apareceram depois da polêmica festa do clube parisiense. Curiosamente, essa não é a primeira vez que Neymar é criticado por seu peso. Em janeiro de 2017, ainda no Barcelona, havia dúvidas de como Neymar comemorava as festas com seus companheiros.