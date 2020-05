Neymar não merece segunda chance no Barça, diz Élber

A volta de Neymar ao Barcelona voltou a ser discutida conforme a janela de transferências de aproxima na Europa. Mas para Élber, ex-atacante que fez história com o Bayern de Munique, o Barça não deveria contratar o craque.

"Não. Pela forma como ele deixou Barcelona, não vejo possibilidade dele retornar", disse Élber ao jornal Cadena SER, da Espanha. "Para mim, Neymar se comportou muito mal com o Barça, porque ele saiu do clube afirmando que queria ser o melhor do mundo".

Neymar se transferiu para o PSG em 2017, quando foi contratado por 222 milhões de euros e se tornou o jogador mais caro da história do futebol. O brasileiro gostaria de sair da sombra de Messi no Camp Nou para tentar alcançar seu sonho de vencer a Bola de Ouro.

"Mas pelo amor de Deus, você não será o melhor jogador do mundo atuando no PSG. Para isso, você deve jogar no Real Madrid ou Barcelona, para ter maiores chances de vencer a Liga dos Campeões. Acredito que o PSG não conseguirá vencer a Champions nos próximos três ou quatro anos", completou.

Embora Neymar não tenha conseguido levar o PSG ao título europeu, foram três títulos de Ligue 1, o último deles quando foi declarado campeão em meio à pandemia de coronavírus. O clube francês, no entanto, segue vivo na atual temporada da Liga dos Campeões, já classificado para as quartas de final.

Élber deu algumas polêmcias declarações à Goal nos últimos dias. O ex-atacante do Bayern criticou Coutinho, que hoje defende o clube bávaro, opinou sobre qual seria a maior rivalidade da Alemanha e também disse que a hegemonia do Bayern não é saudável para a Bundesliga.