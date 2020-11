"Neymar não nos interessa; nos deixou de lado"

Em 24 de janeiro, serão celebradas as eleições para a presidência do Barcelona. A data ainda não foi oficializada, mas a rádio 'COPE' informou sobre a decisão tomada por Carlos Tusquets, presidente da 'Comisión Gestora'.

Um dos principais nomes para assumir o clube é Víctor Font, pré-candidato. Em entrevista concedida ao jornal 'Sport', ele explica por que é descartada a volta de Neymar, que segue vivendo cobranças com o Barcelona desde que saiu ao Camp Nou.

"Institucionalmente, Neymar não nos interessa. Isso se dá por motivos econômicos e pelo fato de ele ter processado o clube, nos deixou de lado dias antes de começar uma temporada", justificou.

Apesar de não aprovar o retorno, Font elogiou o futebol do brasileiro. "Neymar se encaixaria no esporte, mas não economicamente ou institucionalmente. As contratações têm que ficar nas mãos da estrutura esportiva, não como tem sido feito até agora", acrescentou.

Recentemente, Toni Nadal, que faz parte da equipe de Víctor Font, também destacou o posicionamento da chapa em relação ao futuro de Lionel Messi.