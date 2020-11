"Neymar não pode voltar ao Barça depois do que fez"

A disputa pela presidência do clube já começou em Barcelona, ​​que será decidida no dia 24 de janeiro, data escolhida para a realização das eleições. Por isso, vários candidatos já fazem campanha na mídia para reforçar sua posição.

Entre eles está Toni Freixa, que esta terça-feira passou pelo 'El Larguero' e comentou a atualidade do Barça, declarações em que deixou um recado específico a Neymar, atual jogador do PSG.

“Ele não está entre os 30 melhores jogadores da Europa. Seu desempenho está no nível exigido e ele não pode voltar ao clube depois do que fez”, disse o candidato quando questionado sobre uma hipotética chegada do brasileiro.

Sobre a possível saída de Leo para o Manchester City, o catalão disse: "Teríamos de perguntar a Guardiola e a ele. Não sei se essa vontade ainda existe".

Além disso, ainda sobre Messi, explicou o que aconteceria se a estrela argentina não continuasse no Barça. “O mais importante do Barça é a própria equipe, é um clube com 120 anos de história. Não dependemos de ninguém, mas Messi tem sido tudo e vamos propor as condições para ele continuar. Mesmo assim, não é uma questão que me tire o sono".