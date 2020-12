Neymar não vê a hora de reencontrar Messi: "Nos vemos em breve, meu amigo"

Leo Messi termina o contrato no verão e os candidatos à presidência do Barcelona esperam que ele aguente até as eleições para decidir, mas a pressão sobre o argentino é máxima. Muitos querem contratá-lo e um dos primeiros interessados ​​é o Neymar.

A campanha do brasileiro para levar seu ex-companheiro de equipe ao Paris Saint-Germain está aberta. Semanas atrás as especulações começaram com as palavras em que Neymar reconheceu que queria jogar na próxima temporada ao lado do argentino.

"O que eu mais quero é jogar com Leo Messi novamente. Eu o deixo jogar na minha posição se ele quiser, não tenho problema", disse ele depois de jogar contra o Manchester United na Liga dos Campeões. "No próximo ano temos que jogar juntos, com certeza", acrescentou.

Nesta segunda-feira, a questão ficou ainda mais acalorada depois que o PSG soube que enfrentará o Barça no mata-mata da Liga dos Campeões. Haverá um reencontro em campo se não houver contratempos.

E se Leonardo disse que seria especial para Neymar, o próprio atacante confirmou em mensagem nas redes sociais onde se dirigiu diretamente a Leo Messi.

"Nos vemos em breve, meu amigo", escreveu o atacante do PSG, acompanhado por um coração e uma foto se cumprimentando na festa da cerimônia da Bola de Ouro. Existe algo mais por trás dessa mensagem afetuosa?