Neymar no Barça ou Mbappé no Real? O dilema do PSG

Paris Saint-Germain sofre um mal de clube grande: suas estrelas estão sempre nos olhos dos clubes mais poderosos. Essa situação foi acentuada desde que ele juntou Neymar e Mbappé no mesmo vestiário. Fala-se continuamente sobre a partida deles, mas neste verão podem haver três circunstâncias que acabarão levando ao colapso de sua sociedade mágica.

De fato, o tridente como tal terminará. Cavani, o terceiro alicerce, encerra o contrato e não renovará a menos que seja uma surpresa importante. Mas não fica por aí. Kylian Mbappé ou Neymar Jr. também poderiam sair.

Primeiro de tudo, porque aqueles que os desejam não são clubes pequenos. O Real Madrid está apaixonado por Mbappé e o Barcelona está obcecado com o retorno do brasileiro. Não é mais um boato, é a corrida contínua com a qual ambos viveram por algumas temporadas e se intensificaram no ano passado.

Quase ninguém duvida que o idílio entre o atacante francês e o Real de Zidane se concretize mais cedo ou mais tarde. Quanto a Neymar, ele já tentou sair no verão passado para se unir a Messi, e esse desejo não foi extinto.

Segunda questão importante: o tema da renovação. No momento, apesar de ter um contrato válido com o PSG, ambos se recusam a expandir seu vínculo. Especialmente marcante é o caso de Mbappé, que seu clube teria oferecido um contrato estratosférico, mas nem isso fez a cabeça do jogador.

No caso de Ney, é importante não esquecer que não renovar oferece ao Barça um salvo-conduto para incorporar sem a necessidade de negociar nem mesmo com os franceses (algo que já foi demonstrado que não é fácil). O brasileiro ainda podia acudir à FIFA para definir a quantia com a qual o Barça poderia tirá-lo de lá.

Certamente, o terceiro fator tem muito a ver com isso: a Champions League. Tudo é facilidade e tirania na França, onde quase sempre leva todas as competições que disputa, como foi mostrado novamente contra o Lyon. No entanto, a Liga dos Campeões mostra um rosto mais cruel. Após duas eliminações consecutivas na fase eliminatória, o 2-1 da partida de ida em Dortmund ameaça seriamente outro gigante continental.

E isso poderia levar os jogadores a desejarem sua saída, já que a intenção de ir ao Parc des Princes era participar de um projeto vencedor que lutaria por altos níveis e grandes títulos. E ganhar os três títulos da França não satisfaz a fome de dois artilheiros de glória.

Se o Barcelona e o Real Madrid mexessem bem os pauzinhos, estaríamos assistindo a última temporada de Nasser Al-Khelaïfi vendo juntos o par com o qual ele sonhava que se tornaria o dominador do futebol continental.