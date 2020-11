Neymar pedirá contratações para poder continuar no PSG

Depois de dois verões em que flertou com aquele velho amor chamado Fútbol Club Barcelona, ​​agora Neymar parece ter certeza de que seu futuro está no Paris Saint-Germain.

O craque brasileiro, que vive um grande momento esportivo (sempre que as lesões assim permitirem), está disposto a estender seu vínculo com a equipe francesa, que termina em 2022.

Isso foi indicado pelo 'Téléfoot', que falou do desejo total do craque de continuar no Parque dos Príncipes, embora não fique a qualquer preço. E Ney não está exatamente procurando engordar sua conta bancária.

E é que a mídia citada indica que o camisa 10 teria colocado várias condições para prolongar seu vínculo e a principal delas passa por um esforço econômico por parte do clube para fortalecer o elenco.

Neymar quer conquistar a Champions League em Paris e para isso quer se cercar de um time com jogadores 'top de linha' em todas as posições e que, além disse, se enquadrem no seu jeito de ver o futebol.

Assim, de acordo com a informação, o ex-jogador do Barça já teria contactado Leonardo para fazer uma série de recomendações para os próximos mercados de transferências. Se o diretor de esportes do PSG dar ouvidos e tornar os sonhos realidade, a continuidade do brasileiro na Cidade da Luz estaria muito mais próxima de se concretizar.