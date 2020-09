Neymar pega dois jogos de suspensão

Em um dos jogos mais polêmicos da Ligue 1 nos últimos anos, PSG e Olympique de Marsella terminaram o duelo com cinco jogadores expulsos e vários amarelados.

Os protagonistas da confusão foram Neymar, Paredes, Benedetto, Kurzawa e Amavi, que receberam hoje as suas respectivas punições por parte da comissão disciplinar da Liga de Futebol Profissional da França (LFP).

Kurzawa foi castigado com seis jogos de suspensão. Neymar, por sua vez, recebeu dois jogos de gancho após dar um cascudo em Álvaro González, mesmo número de jogos de Paredes.

Do lado do Marsella, Amavi ficará de fora de três partidas, enquanto o 'Pipa' Benedetto foi castigado com apenas uma partida de punição.

A comissão confirmou ainda que investigará o caso de Álvaro González, que foi acusado de racismo por Neymar.