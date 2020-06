Neymar perde nos tribunais e deve pagar 6,7 milhões de euros ao Barça

Mais um capítulo da história de amor e ódio de Neymar e o Barcelona. O brasileiro diz que quer voltar, mas ao mesmo tempo trava uma batalha judicial contra o clube.

Nessa sexta-feira, o clube catalão utilizou as redes sociais para informar que recebeu ganho de causa no processo que o brasileiro moveu cobrando o recebimento de 43,65 milhões de euros do "bônus de assinatura".

No entanto, a justiça decidiu favoravelmente ao Barcelona e condenou o atacante do Paris Saint-Germain a pagar 6,7 milhões de euros. Os advogados do atleta devem recorrer da decisão.