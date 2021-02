Neymar: post por torcida contra Nego Di confunde gringos nas redes

Afastado dos gramados por lesão, Neymar comemorou muito a grande vitória do PSG por 4 a 1 sobre o Barcelona nesta terça-feira (16), pelas oitavas de final da Champions League. E já antecipou que gostaria de fechar a noite com chave de ouro vendo Nego Di, participante do Big Brother Brasil 21, ser eliminado no paredão de hoje, algo que causou uma 'falha de tradução' fora do país.

Após passar a tarde inteira elogiando a vitória e atuação de seus companheiros no Camp Nou, o atacante parabenizou o time da capital francesa pelo grande resultado no jogo de ida e, de quebra, voltou a escancarar sua torcida para o reality show. O comediante gaúcho disputa a eliminação na quarta semana do programa ao lado de Fiuk e Sarah Andrade.

"Terça completa hein (sic)... vitória do PSG e a saída do nego di. Que dia, amigos", escreveu em postagem ao final da partida.

Mas nem todo mundo compreendeu a declaração de maneira correta, muito provavelmente pelo uso de tradutores automáticos na hora de compreender o post. O jornal 'Marca', por exemplo, chegou a traduzir a parte final da frase como "o negro saiu", o que gerou confusão em fãs de fora do país, que não compreenderam o real sentido da sentença.

Em seguida, o diário retirou a menção a Nego Di na matéria publicada no seu site, passando a focar apenas nas falas sobre o jogo. Uma delas, em postagem já apagada pelo jogador, chamava de "piada" o pênalti marcado sobre Frenkie De Jong e cobrado por Lionel Messi, que abriu o marcador.

Com um problema no músculo adutor da coxa esquerda, sofrido no jogo contra o Caen, Neymar ainda é dúvida para o jogo de volta em Paris, marcado para o dia 10 de março.