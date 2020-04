Zico: "Neymar precisa ser mais profissional"

O ex-jogador Zico e atual dirigente do Kashima Antlers, concedeu uma entrevista ao jornal italiano 'Gazzetta Dello Sport' e falou sobre Neymar.

Para o ídolo do Flamengo, o camisa 10 do PSG precisa pensar mais na sua carreira de jogador e seguir os exemplos de Messi e Cristiano Ronaldo.

"Gosto muito de Ney, sua maneira de jogar é incrível. Mas ele precisa ser mais profissional como Cristiano Ronaldo e Messi, que vivem de futebol. Ele tem muitos pensamentos que o distraem. Falei com ele recentemente e pedi que ele fosse mais profissional", disse.

"Neymar tem 28 anos e agora há uma boa equipe no PSG. Eles podem vencer a Liga dos Campeões. Vai depender da qualidade dele durante todo o torneio, não apenas de uma partida. Agora Ney tem mais experiência e maturidade", completou.

Com o futebol mundial parado devido ao surto do novo coronavírus, Neymar está no Rio de Janeiro e tem mantido a rotina de treinos focado na forma física com o preparador físico Ricardo Rosa, enquanto o seu futuro voltou a ser especulado na mídia.

De acordo com o jornal Mundo Deportivo, o craque brasileiro prepara a sua saída do PSG e o seu retorno ao Barcelona na próxima janela de transferências. De acordo com a publicação, o nome de Neymar é a principal prioridade do clube catalão.