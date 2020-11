Neymar, 4º melhor do mundo, é pra valer ou superestimado?

O 'Goal 50' foi publicado nesta terça-feira e Neymar foi eleito o quarto melhor jogador da temporada na lista masculina. O brasileiro igualou sua melhor posição na premiação, muito em função do PSG ter chegado até a final da Liga dos Campeões.

No entanto, a posição de Neymar na premiação provocou muitos debates, com alguns questionamentos sobre a função que ele teve no time de Thomas Tuchel que fez história. Dois dos nossos escritores têm visões diferentes sobre a infuência do camisa 10 do PSG na temporada passada.

Abaixo, Mark Doyle, editor adjunto de Reportagem da 'Goal', e Robin Bairner, escritor da versão francesa da 'Goal', dão suas opiniões sobre uma das figuras mais polarizantes do futebol atual.

Neymar: quarto melhor jogador do PSG, no máximo!

Neymar realmente é um mestre em decepcionar. Com seus ombros caídos e pés rápidos, ele pode convencer um defensor de que está indo para um lado e depois acelerar na outra direção. Com seus gritos de dor e quedas dramáticas, ele pode convencer os árbitros de que foi vítima de entradas violentas.

No entanto, pode-se dizer que Neymar acabou de aplicar seu maior drible: levar os eleitores a pensar que ele merecia um quarto lugar no 'Goal 50' deste ano.

Neymar é um dos jogadores mais talentosos do mundo? Sem dúvida. Não há mais talento naturalmente extravagante no esporte hoje. Com sua vasta gama de habilidades cintilantes, ele pode ser uma alegria de assistir. Porém, Neymar foi um dos melhores jogadores da temporada 2019-20? Não mesmo.

Sejamos claros: 'Goal 50' não deve levar em consideração caráter, talento, potencial ou fama. É simplesmente sobre a qualidade do desempenho de um jogador ao longo da temporada anterior. É espantoso, então, que Neymar tenha acabado de igualar sua melhor classificação de todos os tempos no 'Goal 50'.

Quando Neymar terminou em quarto lugar em 2015, ele foi excelente durante toda a temporada, um componente chave no melhor trio de ataque que já existiu, marcando 31 gols em 49 partidas ao lado de Lionel Messi e Luis Suarez no Barcelona. O PSG ganhou um triplete em 2019-20 - e só não ganhou o quarto título porque perdeu para o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões.

Neymar, porém, dificilmente era a estrela do show; ele era apenas um membro do elenco de apoio. O brasileiro foi decisivo na virada nas oitavas de final contra o Borussia Dortmund, mas, apesar de todos os elogios que recebeu por sua contribuição para a caminhada do PSG até a final, não marcou nenhum gol em Lisboa.

Angel di Maria e Marquinhos foram muito mais influentes - tanto em Portugal como durante toda a temporada - enquanto Kylian Mbappé teve um impacto maior em sua participação de meia hora contra a Atalanta do que Neymar fez no jogo todo.

De alguma forma, o camisa 10 da seleção convenceu as pessoas de que ele fez um ótimo ano. Doze jogadores do time do PSG jogaram mais partidas do que ele. Di Maria contribuiu com mais 11 assistências; Mbappé mais 11 gols. Então, o Neymar foi o quarto melhor jogador do mundo na última temporada? Ele foi o quarto melhor jogador do PSG, no máximo!

Neymar: a defesa!

Não há jogador no mundo que personifique melhor o "jogo bonito" do que Neymar. A estrela do PSG tem uma capacidade única de emocionar os fãs com seus dribles extravagantes e imaginação incomparável quando se trata de encontrar uma maneira de derrotar um oponente.

Seu tipo de futebol de rua descontraído é frequentemente mal interpretado como sendo desrespeitoso; na verdade, ele está apenas se divertindo. Por que ele deveria restringir seus talentos simplesmente porque um zagueiro não gostou de ser imortalizado em um clipe do YouTube no qual ele foi vítima de um chapéu?

Sua personalidade atrai a ira dos defensores e, com isso, os infelizes efeitos colaterais que a acompanham. Não há jogador tratado de forma mais brutal no jogo. E ainda assim ele não se intimidou. Ele representa o talento, a alegria e a imprevisibilidade do jogo brasileiro, praticado desde Garrincha e Pelé. Em um mundo cada vez mais globalizado e homogeneizado, ele deve ser celebrado e não demonizado por isso.

O seu papel na caminhada do PSG para a final da Liga dos Campeões em Lisboa foi importante. Ele marcou dois dos três gols dos parisienses na vitória das oitavas de final sobre o Borussia Dortmund e depois deu assistências críticas contra Atalanta e RB Leipzig em Portugal, apesar de estar abaixo de sua capacidade física máxima. De fato, não foi "egoísta", rótulo que seus detratores adoram.

O estilo de jogo e de vida do jogador são razões que os críticos dão para não amá-lo. Os talentos de Neymar são facilmente esquecidos, sua alegria facilmente desprezada. O simples fato de seu status como um dos quatro melhores jogadores do mundo ser questionado é uma simples prova disso.

Tire todo ruído do entorno do jogador e você encontrará, sem dúvida, o talento mais único no esporte mundial; um homem que joga futebol para tornar o jogo bonito. Ele deve ser estimado.